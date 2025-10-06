Зампред Зиновьева назвала топ-сферы социального бизнеса в Подмосковье

Больше всего социальных предпринимателей в Московской области развивают бизнес в сфере дополнительного образования, ухода за детьми и медицине. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Сегодня в Подмосковье социальный статус получили уже более 900 предпринимателей. Почти треть из них, 287 субъектов МСП, занята в сфере дополнительного образования для детей и взрослых. На втором месте предприниматели, занятые в сфере предоставления услуг по дневному уходу за детьми — 183 субъекта МСП. На третьем — сфера медицины, где занят 131 субъект МСП», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также рассказала, что предприниматели, развивающие бизнес в сфере дополнительного образования, открывают различные кружки и секции для детей и взрослых. Например, в городском округе Красногорск открыт центр иностранных языков «Сфера».

Среди соцпредприятий, специализирующихся на предоставлении услуг по дневному уходу за детьми, наиболее часто встречаются детские сады. Так, в Балашихе работает частный детский сад «Бэби Бум». Предприятие также получило статус социального.

Также социальные предприниматели Подмосковья часто реализуют физкультурно-оздоровительные проекты, а также открывают дома культуры и дома народного творчества. В общей сложности такие проекты реализуют 56 субъектов МСП.

Чтобы получить социальный статус, предпринимателям необходимо подать заявку онлайн на портале РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/services/21785.

Подробная информация о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, доступна на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.