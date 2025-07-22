Зампред Зиновьева наградила лучших экспортеров Подмосковья

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила награды предпринимателям, ставшим победителями конкурса «Экспортер года Московской области». Награждение состоялось в рамках заседания Клуба экспортеров Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Подмосковные предприниматели активно развиваются не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Поддержку предпринимателям Подмосковья при выходе на экспорт оказывает Фонд поддержки ВЭД Московской области. С его помощью компании могут, например, принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях, выйти на новые рынки. В прошлом году при содействии Фонда предприниматели региона заключили более 540 экспортных контракта на общую сумму 11 млрд рублей. Кроме того, 133 предприятия приняли участие в 20 международных выставках», — сказала Екатерина Зиновьева.

В рамках конкурса «Экспортер года Московской области» в 2024 году были определены победители в 16 категориях. В сфере промышленности среди крупных компаний победу одержало АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ», в этой же номинации среди малого и среднего предпринимательства (МСП) победителем стала компания «ГЛОБАЛКОС». В сфере готового продовольствия среди крупных компаний — ООО «РУСКАРТ», победитель в этой же категории среди МСП — компания «СОЛОМОН-ТРЕЙД».

ООО «ТК «МИРАТОРГ» одержало победу среди крупных компаний в номинации «Ответственный экспортер (ESG)», среди МСП первое место получила компания «СТС-ГЕОСЕРВИС».

Первое место в сфере продукции агропромышленного комплекса стала компания «БЕЛЧАЙ». Победителем в сфере услуг среди крупных компаний стало ООО «Траско», среди МСП — индивидуальный предприниматель Евдокимова Оксана Анатольевна. В номинации «Новая география» среди представителей крупных компаний первое место заняла компания «КТД».

Лучшим экспортеров Московской области в сфере машиностроения стало ОАО «ИАИ». В номинации «Трейдер года» победу одержала компания «СМАРТ». Лучшим молодым экспортером среди МСП стала компания «КУБ».

Награду в номинации «Лучшая женщина-экспортер» среди МСП вручили генеральному директору компании «ТПК «ЗЕДЕКС» Светлане Старшиновой. Победителем среди МСП в номинации «Прорыв года» стала компания «Акустик.ру». Первое место среди МСП в сфере электронной торговли заняла компания «Автофемели».

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее о мерах поддержки экспортеров — на сайте: https://exportmo.ru/.

Больше информации о поддержке бизнеса в регионе — на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.

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