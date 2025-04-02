Зампред ЦБ Заботкин не исключил дополнительного повышения ключевой ставки в РФ

Необходимая жесткость денежно-кредитной политики в России уже достигнута, но при этом Центробанк все еще не исключает повышения ключевой ставки. Такое заявление сделал заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин, пишет ТАСС .

По словам Заботкина, регулятор рассматривает сценарий с дополнительным повышением ключевой ставки в будущем. Такое развитие событий он допустил, если инфляция будет снижаться медленнее, чем предусмотрено прогнозом (7-8% в текущем году и 4% в следующем).

Банк России может прибегнуть к дальнейшему увеличению ставки. Такая мера может быть реализована как на предстоящем заседании, так и позднее.

При этом зампред регулятора подчеркнул, что в целом необходимый уровень жесткости монетарной политики уже, вероятно, достигнут. Он не стал утверждать, что ключевая ставка, которая на данный момент установлена на показателе в 21,00%.

Ранее аналитики сообщали, что к концу 2025 года ключевая ставка в России наоборот может быть понижена. По их прогнозам — до 17%.