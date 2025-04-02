Зампред ЦБ Заботкин не исключил дополнительного повышения ключевой ставки в РФ
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Необходимая жесткость денежно-кредитной политики в России уже достигнута, но при этом Центробанк все еще не исключает повышения ключевой ставки. Такое заявление сделал заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин, пишет ТАСС.
По словам Заботкина, регулятор рассматривает сценарий с дополнительным повышением ключевой ставки в будущем. Такое развитие событий он допустил, если инфляция будет снижаться медленнее, чем предусмотрено прогнозом (7-8% в текущем году и 4% в следующем).
Банк России может прибегнуть к дальнейшему увеличению ставки. Такая мера может быть реализована как на предстоящем заседании, так и позднее.
При этом зампред регулятора подчеркнул, что в целом необходимый уровень жесткости монетарной политики уже, вероятно, достигнут. Он не стал утверждать, что ключевая ставка, которая на данный момент установлена на показателе в 21,00%.
Ранее аналитики сообщали, что к концу 2025 года ключевая ставка в России наоборот может быть понижена. По их прогнозам — до 17%.