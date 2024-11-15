Зампред СФ призвал добиваться снижения процентной ставки для важных предприятий

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на II Съезде министров экономического развития субъектов РФ обратился к представителям профильных министерств с предложением наладить работу с ЦБ по снижению процентной ставки для важных для страны предприятий, передает корреспондент РИАМО.

«К сожалению, Центральный банк борется с инфляцией только своей ключевой ставкой. У того же Центрального банка есть и другие инструменты регулирования», — сказал Журавлев.

Как добавил сенатор, сейчас регулирование выглядит таким образом, что нагрузка на капитал для кредита, который выдается на постройку элитного дома в центре Москвы и кредит, выдающийся на постройку завода в регионе, который производит что-то полезное для Родины, абсолютно одинаковы.

Он призвал профильные министерства наладить по этим вопросам работу с Центробанком.

Журавлев выразил уверенность, что так можно снизить процентную ставку для предприятий, работающих над выполнением задач, стоящих перед страной.