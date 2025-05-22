Замглавы РЦИС Яковлева рассказала о борьбе с цифровым пиратством в России

На форуме «АмурЭкспо» зампред РЦИС Ирина Яковлева рассказала, как российский центр выстраивает партнерства с Китаем, Мексикой и другими странами, разрабатывает технологии защиты интеллектуальной собственности и продвигает креативную экономику внутри страны, сообщает «ФедералПресс» .

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) продолжает расширять международные связи.

Организация уже взаимодействует с Китаем, Казахстаном, Индонезией и Мексикой, где обсуждаются совместные меры по защите интеллектуальной собственности, в том числе на маркетплейсах и в сфере ИИ.

Центр активно борется с цифровым пиратством с помощью собственных сервисов Anti-Piracy и Sonicscout, а также использует блокчейн-технология IPRIS для защиты авторских прав.

С принятием закона о креативных индустриях РЦИС помогает предпринимателям фиксировать права на интеллектуальные продукты и использовать их как залог для кредитов. Пилотный проект уже запущен в Москве и может быть расширен на регионы.