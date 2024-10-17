Орешкин ответил, что будет с зарплатами россиян

Зарплаты в РФ продолжат расти, дешевый труд уже в прошлом — замглавы АП Орешкин

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на форуме «Производительность 360» заявил, что зарплаты россиян продолжат увеличиваться. По его словам, дешевого труда в российской экономике не будет, сообщает ТАСС .

Орешкин отметил, что в последнее время участились разговоры о нехватке кадров. По его словам, это не совсем верное утверждение, поскольку речь идет именно о «дефиците управленческих компетенций менеджеров управленческих компаний».

«Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше», — продолжил заместитель главы АП РФ Антона Вайно.

Максим Орешкин также обратил внимание на важность улучшения культуры бережливого производства. Именно она сейчас внедряется практически во все экономические отрасли страны, уверен заместитель главы президентской администрации.