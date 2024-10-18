Заместитель главы Жуковского и советник главы посетили предприятие «Векпром»

Заместитель главы Жуковского Ольга Алферова и советник главы Тамара Виноградова познакомились с руководством и коллективом компании, а также посетили демонстрационный зал. Экскурсию по «Векпрому» провели сегодня и для студентов колледжа «Московия», с которым предприятие заключило договор о сотрудничестве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они познакомились с руководством и коллективом компании, а также посетили демонстрационный зал. Экскурсию по «Векпрому» провели сегодня и для студентов колледжа «Московия», с которым предприятие заключило договор о сотрудничестве. Напомним, что на данный момент в профессиональных колледжах активно внедряется новая образовательная программа «Профессионалитет», направленная на ликвидацию имеющегося разрыва меду реальными запросами работодателей к требуемым компетенциям выпускников.

«Важно погрузить будущих технарей в профессиональную производственную среду, чтобы они прочувствовали значимость будущей профессии, испытали гордость за предприятие, в котором, возможно, будут работать, за город, в котором живут, за нашу страну», — отметил генеральный директор ООО «ПГ ВЕКПРОМ» Вадим Фролов.

С 2008 года «Векпром» занимается решением технических задач клиентов, предлагает технологии изготовления деталей по чертежам заказчикам, поставляет партнерам комплексное оборудование, предназначенное для выполнения любых производственных задач, проводит технический инструктаж и/или обучение персонала покупателя, обеспечивает монтаж, запуск, наладку, диагностику, сервисное обслуживание оборудования на протяжении его жизненного цикла, а также модернизацией производственных процессов. На данный момент в компании работает 300 сотрудников из Жуковского и ближайших городов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.