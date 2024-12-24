Закрывается магазин Lidl в финском приграничье, где россияне «откатывали» визы

На границе Финляндии и РФ закрывается супермаркет Lidl, использовавшийся россиянами для быстрого «отката» шенгенской визы, сообщает РБК .

Его закроют 29 декабря. Это первый супермаркет в Финляндии после пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка».

Как ранее писали СМИ, россияне пересекали границу с Финляндией в данном пункте пропуска, покупали европейские товары в Lidl, а затем возвращались в РФ с открытой финской визой.

Финские власти объявили о закрытии восточной границы с РФ осенью прошлого года. Они сказали, что приняли это решение из-за наплыва просителей убежища без надлежащих документов. Так как поток не уменьшился, закрылись все пограничные переходы. Российская сторона отвергла все предъявляемые ей обвинения.

21 декабря финский премьер-министр Петтери Орпо сказал, что не может открыть границу с РФ, так как сейчас между государствами нет взаимопонимания.