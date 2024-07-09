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Законопроект о вводе прогрессивной шкалы НДФЛ прошел II чтение в Госдуме

Госдума во втором чтении приняла законопроект, предполагающий ввод в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Ставки по новым правилам составят от 13% до 22%, документ будет проходить третье чтение, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Третье чтение законопроекта запланировано на 10 июля. Он предусматривает шкалу НДФЛ в 5 ступеней.

Первая ступень — сохранение базовой ставки на уровне 13%. Налог останется прежним для россиян, которые зарабатывают менее 2,4 млн рублей в год.

Вторая ступень — налог на уровне 15%, который будут платить физлица с доходом от 2,4 до 5 млн рублей в год.

Россияне, зарабатывающие в год до 20 млн рублей, станут платить НДФЛ по ставке в 18%.

Ставка в 20% предусмотрена для граждан, имеющих доход выше 20 млн рублей, но ниже 50 млн рублей в год.

Максимальная ставка, согласно документу, — 22%. Ее предполагается платить физлицам, зарабатывающим более 50 млн рублей в год.

В то же время повышение ставки НДФЛ не распространится на выплаты участникам спецоперации на Украине и северные надбавки. Для самозанятых ставки также не поменяются.