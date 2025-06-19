Закон об ответственном предпринимательстве приняли в Подмосковье

Мособлдума в ходе 114-го заседания приняла в финальном чтении закон об ответственном предпринимательстве.

«В контексте закона „ответственный бизнес“ — это когда предприниматели не просто работают ради прибыли. В сфере их внимания находятся и сохранение окружающей среды, использование наилучших доступных технологий, установление дополнительных социальных гарантий для сотрудников и членов их семей, реализация экологических, социальных, образовательных, благотворительных и иных проектов», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Такой бизнес должен содействовать государству в решении демографических задач. Например, помогать с оплатой детских садов, организовывать детские комнаты на предприятиях, давать родителям дополнительные дни отпуска. В регионе будет вестись соответствующий реестр предприятий.

В региональном парламенте перечислили принципы, на которых будет вестись ответственное предпринимательство:

1) объективности, независимости и экономической обоснованности;

2) открытости и доступности для субъектов предпринимательской деятельности информации, необходимой для получения статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности и мер поддержки ответственных субъектов предпринимательской деятельности;

3) сбалансированности государственных интересов и интересов ответственных субъектов предпринимательской деятельности;

4) обеспечения условий для развития ответственного ведения бизнеса.

Законом определены следующие виды поддержки, которые могут применяться для ответственных предпринимателей:

• рассмотрение обращений по вопросам ответственного ведения бизнеса;

• консультационная поддержка;

• содействие в сопровождении инвестиционных проектов;

• информационная поддержка;

• иные меры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.