Закон о бюджете Московской области за 2024 год приняли в Мособлдуме

Доходы регионального бюджета за указанный период составили 1,126 трлн рублей. По сравнению с 2023 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 13%. По расходам исполнение составило 1,053 трлн рублей. По сравнению с 2023 годом рост — 7%.

В региональном парламенте уточнили, что традиционно большая часть расходов пришлась на социальную сферу, что составило 675 млрд рублей. Это на 91 млрд больше, чем в 2023 году, рост составил 16%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате „Лайт Индастриал“. Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.