Заказчики Москвы совершили 22 тыс закупок в форме электронного запроса котировок

За первые семь месяцев 2025 года московскими госучреждениями было проведено почти 22 тысячи процедур в формате электронного запроса котировок на сумму свыше 19 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Одним из наиболее удобных и востребованных у госучреждений способов оперативных закупок необходимых товаров, работ и услуг является электронный запрос котировок. С января по июль 2025 года заказчики совершили таким способом 21,9 тысячи закупок. Их объем составил 19,3 миллиарда рублей. Чаще всего запрос котировок используют при закупке медицинских изделий и лекарств: за семь месяцев этого года было проведено более 16,5 тысячи таких процедур на сумму 12,9 миллиарда рублей», — рассказал Кирилл Пуртов.

В ходе электронного запроса котировок заказчик публикует посредством Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ) извещение о закупке, содержащее спецификацию товара, работы или услуги, в Единой информационной системе в сфере закупок, а все желающие предприниматели подают свои ценовые предложения. Победителем автоматически становится поставщик, предложивший наименьшую цену.

Минимальный срок приема заявок на участие в закупке при запросе котировок составляет четыре дня, что позволяет сохранить баланс между скоростью процедуры и сохранением высокого уровня конкуренции. С 2023 года предельный допустимый размер начальной максимальной цены контракта был увеличен с 3 до 10 миллионов рублей, что привело к существенному росту популярности этого способа закупок.

Помимо медицинских товаров и изделий, столичные заказчики активно закупают с помощью запроса котировок строительные материалы, ремонтные работы, а также услуги по аренде оборудования или транспорта.

Первая версия столичной единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ) была создана в 2005 году. Система обеспечивает информационное взаимодействие на протяжении всего закупочного цикла, включая этапы планирования потребностей, подготовки документации, расчета цен, межведомственного согласования и учета результатов торгов, а также заключения и исполнения контрактов. Кроме того, ЕАИСТ позволяет решать задачи анализа, статистического наблюдения и прогнозирования, обеспечивает мониторинг нарушений и контроль в сфере закупок. Ежедневно в системе заключается более двух тысяч контрактов, а за 20 лет работы их количество превысило 5,5 миллиона.

Функциональными заказчиками ЕАИСТ со стороны правительства Москвы выступают столичные департамент по конкурентной политике, департамент экономической политики и развития, Главное контрольное управление и департамент информационных технологий, который также является оператором системы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.