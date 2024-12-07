Заявку на регистрацию соцпредприятия можно подать в Подмосковье онлайн

На региональном портале Подмосковья можно подать заявку на внесение субъектов малого и среднего предпринимательства в реестр социальных предприятий Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, ИТ и связи региона.

Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» доступна в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». Для включения в реестр нужно авторизоваться на портале и заполнить электронную форму заявления. Ответ поступит в личный кабинет.

Статус социального предприятия позволяет организации получать дополнительную поддержку от муниципальных и региональных властей, например, льготное кредитование, гранты, помощь в продвижении продукции и т. д. К таким предприятиями относятся юрлица и ИП, которые предлагают товары и услуги для социально уязвимых граждан, а также компании, где работают социально незащищенные люди. Также этот статус могут получить организации, занимающиеся важными для общества сферами, такими как образование, здравоохранение и культура.

Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» доступна на региональном портале с апреля 2022 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.