«Заговор производителей»: Делягин прокомментировал рост цен на сливочное масло

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут считает, что рост цен на сливочное масло в стране обусловлен увеличением доходов населения. Чем выше зарплаты, тем больший спрос на продукцию, но производители не успели адаптироваться к новым условиям, что привело к увеличению цен. Однако эту позицию в программе «Интервью» раскритиковал депутат Госдумы Михаил Делягин. Он подчеркнул, что хотя повышение доходов граждан является положительным моментом, нельзя забывать и о росте расходов.

Также депутат указал на то, что с августа, в результате повышения процентной ставки, в России фактически прекратилось предоставление льготных кредитов для аграрного сектора, в связи с чем «встали многие процессы», включая производство сливочного масла.

В итоге это привело к значительному удару по финансам граждан Российской Федерации, на которых традиционно «перекладываются» все издержки. Кроме того, Делягин выразил подозрение относительно возможного заговора среди производителей.

«С другой стороны, может быть, было как с яйцом, когда господа производители просто посмотрели друг на друга: а почему бы нам, мол, не повысить цены в два раза? <…> Ну почему вы думаете, что-то, что удалось производителям яйца, не должно удасться производителям сливочного масла?» — заключил депутат.