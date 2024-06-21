Заготовка кормов для крупного и мелкого рогатого скота стартовала в Подмосковье

Подмосковные сельскохозяйственные товаропроизводители начали активно готовить корма для крупного и мелкого рогатого скота в своих хозяйствах, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На текущий момент заготовлено 1,3 тыс. тонн сена и 65,8 тыс. тонн сенажа, что составляет 1,5 ц. кормовых единиц на условную голову.

«В регионе началась заготовка сочных и грубых кормов для крупного рогатого скота, овец и коз. Планируется собрать 70 тыс. тонн сена, более 795 тыс. тонн сенажа и 675 тыс. тонн силоса. Это обеспечит скот в хозяйствах всех категорий кормами собственного производства в количестве 26,8 центнеров кормовых единиц на одну условную голову», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Таким образом, благодаря активным мерам по заготовке кормов в Подмосковье можно быть уверенными, что скот будет полностью обеспечен необходимыми кормами для производства продукция животноводства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.