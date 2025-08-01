Загорский лакокрасочный завод в Сергиевом Посаде возобновил производство

Жизнь Загорского лакокрасочного завода прервалась в середине 2000-х. Смена хозяев, банкротство. Спустя десяток лет простоя в цехах возрождается жизнь: здесь открылись линии по производству лаков, красок, грунтовки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Продукция Загорского лакокрасочного завода всегда славилась своим качеством, которое не уступает ведущим мировым производителям. Работают на оборудовании советских времен.

«Штат укомплектован, на следующий год будем расти, увеличивать количество людей. Мы в прошлом году активно сотрудничали с торгово-промышленной палатой и я им очень за это благодарен за помощь. Мы в прошлом году закупали технику — погрузчик и трактор — это тоже все было необходимо. Они помогли оформить меры господдержки на покупку. В будущем, конечно, хочется новое оборудование. Старое надежное, хорошее, но современные реалии требуют обновления. В этом году также планируем поучаствовать в программе правительства Московской области по компенсации затрат на оборудование», — сказал генеральный директор «Загорского лакокрасочного завода» Олег Сергеев.

В этом году завод отмечает 70-летний юбилей. Предприятие успешно вывело продукцию на ведущие площадки маркетплейсов. Коллектив оказывает поддержку военнослужащим в зоне проведения Специальной военной операции. За что директору коллектива была вручена грамота от депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Олега Гаджиева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.