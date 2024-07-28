Задолженность Ходорковского* в РФ превысила 17,4 млрд рублей

сегодня в 14:58

Задолженность Михаила Ходорковского* на территории РФ превысила 17,4 млрд рублей. Сюда вошли непогашенные штрафы за нарушения правил деятельности иноагента, неоплаченные сборы, госпошлины, налоги и пени по ним, сообщает ТАСС.

Ходорковскому* грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента. Экс-глава ЮКОСа также находится в базе данных исполнительных производств как должник.

В отношении него возбудили 8 исполнительных производств в 2005, 2014, 2015, 2016 и 2022 годах по взысканию почти 16,2 млрд рублей неоплаченных налогов, свыше 1,2 млрд рублей исполнительных сборов и госпошлины на сумму почти 29 тыс. рублей.

Ранее Мещанский суд столицы постановил изъять у бизнесменов Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева 1,4 млрд рублей.

*Признан в РФ иноагентом