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За прошлый год дефицит бюджета Украины составил 33,4 млрд долларов

За прошлый год доходы Украины составили 2,7 трлн грвн, а расходы — 4 трлн грвн, сообщает «Коммерсант».

Представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что отчет о выполнении заказа Украины по доходам и расходам был уже одобрен.

Дефицит бюджета Украины в первые два месяца 2024 года сильно вырос из-за отсутствия помощи со стороны западных стран.

В настоящее время Украине необходимы 37,2 млрд долларов внешнего финансирования.