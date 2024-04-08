За год выручка Apple в России рухнула в 23,6 раза

Выручка Apple в России за год упала с 85 млрд до 3,6 млрд рублей

Американская корпорация Apple потеряла в России большой объем выручки за 2023 год, который формируется от продажи iPhone, Mac, iPad и других гаджетов, пишет ТАСС .

Российская дочерняя компания Apple заявила о резком падении выручки в отчете для Федеральной налоговой службы. Согласно предоставленным данным, «яблочный» бренд стал получать примерно в 23,6 раза меньше денег, чем получал ранее.

По итогам 2023 года, выручка корпорации составила чуть более 3,6 млрд рублей, а годом ранее этот показатель превышал отметку в 85 млрд рублей. Убыток Apple в 2022 году составил 6,5 млрд рублей, а в прошлом году — чуть более 1 млрд рублей.

Apple начала поэтапно сворачивать свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине. Сначала она перестала поставлять товар на российский рынок, затем ограничила работу одноименной платежной системы, после чего закрыла часть офисов и перестала принимать гаджеты на обслуживание по гарантии.

Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала от компании Apple объяснений, почему российским пользователям недоступна платежная система в iOS. Большинство приложений отечественных банков удалено из App Store.