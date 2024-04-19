сегодня в 19:30

За 2023 год совет директоров Headhunter рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров Headhunter рекомендовал отказаться не только от выплаты дивидендов, но и от распределения чистой прибыли за 2023 год, сообщает ТАСС .

Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 год выросла в 3,4 раза. Ее размер достиг 12,4 млрд рублей.

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества чистую прибыль общества, полученную по результатам 2023 отчетного года, не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать», — сказано в сообщении компании.

Относительно выручки за 2022 год, компания увеличила ее на 63%. Размер выручки составил по итогам 2023 года 29,45 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что акционеры Headhunter одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Россию. После этого заявления расписки компании на Мосбирже выросли на 2,4%.