XX Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» стартовал в Петербурге

В Петербурге стартовал XX Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – ведущая экспертная площадка для профессионального диалога в области государственных закупок. В этом году мероприятие организовано по распоряжению первого вице-премьера Дениса Мантурова при поддержке министерства промышленности и торговли РФ и проходит под девизом «ГОСЗАКАЗ: ключ к достижению национальных целей».

Участники форума

С 23 по 25 апреля участники форума — заказчики, поставщики, управляющие бюджетными и корпоративными средствами, представители банков, промышленности, а также контролирующие и регулирующие органы — обсуждают главные направления развития российской системы закупок в контексте задач достижения технологического лидерства.

Приветственное слово

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что этот юбилейный форум проходит в очень важный для страны момент. По его словам, в быстро меняющихся условиях именно инновационные решения являются основой конкурентоспособности. Ключевую роль в этом играет система закупок, которая должна стимулировать развитие отечественного производства, поддерживать высокие стандарты качества и внедрение передовых технологий, подчеркнул он в своем приветственном слове участникам форума.

Старт мероприятия

Официальное открытие мероприятия началось с вручения первым замминистра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым ведомственной медали «Трудовая доблесть» директору форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» Андрею Садофьеву. Эта высокая награда была присвоена ему в знак признания его значительного вклада в развитие системы госзаказа в России и за организацию форума на высочайшем профессиональном уровне.

В церемонии открытия участвовали депутат Госдумы Антон Гетта, сенатор Иван Абрамов, заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, вице-губернатор Ярославской области Василий Горбунов и генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков. После официальной части состоялся осмотр экспозиции.

Фото - © Пресс служба организаторов форум-выставки «ГОСЗАКАЗ» Фото - © Пресс служба организаторов форум-выставки «ГОСЗАКАЗ» Фото - © Пресс служба организаторов форум-выставки «ГОСЗАКАЗ»

Как будет проходить форум?

В течение 3 дней в рамках деловой программы запланировано более 30 экспертных сессий, посвященных ключевым вопросам закупочной деятельности, включая специализированные отраслевые мероприятия о закупках в строительстве, транспорте, здравоохранении, экологии, кадровом обеспечении, цифровизации и сфере искусственного интеллекта. Электронные торговые площадки и маркетплейсы представят новые решения и сервисы для поддержки бизнеса.

Особое внимание уделяется образовательной составляющей. Академия контрактных отношений, партнер по подготовке деловой программы форума, проведет серию обучающих мероприятий, в том числе круглый стол, посвященный перспективам использования медиации в системе закупок.

О форуме

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» — это наиболее крупная площадка, где обсуждаются роли госзакупок в экономике. За 20 лет мероприятие превратилось в ключевую платформу для взаимодействия между государством и предпринимательским сообществом, стимулируя технологический прогресс и поддержку общенациональных инициатив.