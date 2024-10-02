WSJ: цены на нефть могут снизиться до 50 долларов за баррель
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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что цены на черное золото могут упасть до 50 долларов за баррель, если страны, входящие в ОПЕК+, не будут соблюдать согласованные лимиты добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали источники газете The Wall Street Journal (WSJ), эту информацию представили перед видеоконференцией министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая проводится для оценки текущей ситуации на нефтяном рынке. Участники мероприятия хотят обсудить вопрос об ослаблении ограничений на добычу в конце года.
Саудовская Аравия предостерегла ряд стран, среди которых Ирак, от повышения объема добычи нефти. Им дали понять, что нужно соблюдать обязательства перед организацией.
На июньской встрече ОПЕК+ страны, входящие в организацию, продлили сделку до конца следующего года, а также подтвердили все добровольные сокращения. С октября государства альянса должны были начать потихоньку возвращать 2,2 млн б/с уменьшенной добычи на нефтяной рынок, это должно длиться до декабря 2025 года. Но в организации допускали пересмотр данного решения в зависимости от условий на рынке. В начале осень ОПЕК+ решил отложить восстановление добычи черного золота до декабря.