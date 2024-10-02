WSJ: цены на нефть могут снизиться до 50 долларов за баррель

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что цены на черное золото могут упасть до 50 долларов за баррель, если страны, входящие в ОПЕК+, не будут соблюдать согласованные лимиты добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС .

Как рассказали источники газете The Wall Street Journal (WSJ), эту информацию представили перед видеоконференцией министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая проводится для оценки текущей ситуации на нефтяном рынке. Участники мероприятия хотят обсудить вопрос об ослаблении ограничений на добычу в конце года.

Саудовская Аравия предостерегла ряд стран, среди которых Ирак, от повышения объема добычи нефти. Им дали понять, что нужно соблюдать обязательства перед организацией.

На июньской встрече ОПЕК+ страны, входящие в организацию, продлили сделку до конца следующего года, а также подтвердили все добровольные сокращения. С октября государства альянса должны были начать потихоньку возвращать 2,2 млн б/с уменьшенной добычи на нефтяной рынок, это должно длиться до декабря 2025 года. Но в организации допускали пересмотр данного решения в зависимости от условий на рынке. В начале осень ОПЕК+ решил отложить восстановление добычи черного золота до декабря.