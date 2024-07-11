Wildberries запустит многофункциональный комплекс в Наро-Фоминске в 2026 году

Компания Wildberries планирует до конца 2026 года запустить на территории городского округа Наро-Фоминск современный многофункциональный комплекс с центром обработки данных, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По предварительной оценке, объем инвестиций в реализацию проекта Wildberries оценивается в 1,4 млрд рублей. На территории участка площадью 6,6 га планируется строительство многофункционального комплекса, в котором будут размещены административно-деловые подразделения, а также центр хранения, обработки и передачи больших объемов информации. Общая площадь помещений — 15 тыс. кв. метров. Для жителей округа создадут не менее 30 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, приступить к строительству комплекса компания планирует в III квартале 2025 года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечены на IV квартал 2026 года. Это будет высокотехнологичный объект, на территории которого планируется применить самые эффективные инженерные решения.

Помощь в подборе земельного участка компании оказала корпорация развития Московской области (КРМО).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.