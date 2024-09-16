Wildberries уменьшила стоимость приемки товаров для продавцов в два раза

16 сентября маркетплейс Wildberries объявил о снижении стоимости приемки товара для продавцов. Она уменьшилась в два раза, сообщает РБК .

Теперь стоимость поставки для продавцов составляет 1,7 рубля за литр и 500 рублей за палету. Ранее она была 3,5 рубля за литр и 1 тыс. рублей за палету.

В компании заявили, что снизили базовый тариф на все типы поставок в преддверии высокого сезона. С помощью этой меры предполагается не допустить роста расходов продавцов на логистические услуги.

Wildberries добавила, что при этом селлеры всегда могут воспользоваться бесплатной отгрузкой товаров на склады и сортировочные центры. Более половины мест на всех логистических объектах WB ежедневно доступно бесплатно.

Изначально плату за приемку брали только в пиковые даты несколько раз в год. Этим летом ее ввели на постоянную основу.

Как отмечало издание Forbes, каждый склад WB, в зависимости от загруженности, устанавливал свой коэффициент, который увеличивал сумму оплаты. После этого часть продавцов перешла на другие маркетплейсы.