Wildberries & Russ построит креативно-производственный кластер в Подмосковье

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) построит креативно-производственный кластер «РВБ Долина» в особой экономической зоне «Максимиха», развитием которой занимается группа ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На территории ОЭЗ «Максимиха» компания приобрела земельный участок площадью 121 гектар для строительства креативно-производственного кластера в формате Light Industrial — «РВБ Долина». Кластер станет новой точкой притяжения предпринимателей, для которых будут созданы все условия для запуска, производства и продажи собственных брендов», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Площадь планируемой застройки проекта — более 400 тыс. кв. м. В планах компании запустить 1 этап кластера уже в 2028 году, а полностью реализовать проект к 2035 году. Размещение кластера рядом с логистическим центром позволит существенно снизить издержки на логистику и ускорить выход продукции на рынок.

«РВБ Долина» — это комплекс производственных помещений формата Light Industrial с собственной социальной и жилой инфраструктурой на территории особой экономической зоны. На территории планируемого креативно-производственного кластера будут находиться зоны с производственным оборудованием и офисным пространством, креативный блок с контент-студией и дизайн-центром и социальные объекты, включающие общежития, магазины, кафе общественного питания и другое. Развитие территории позволит инвесторам в максимально короткие сроки приступить к реализации инвестиционных проектов и оптимизировать сроки ввода в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.