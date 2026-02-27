Высокие цены: пары в России начали массово отказываться от пышных свадеб
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Российские пары все чаще отказываются от пышных свадеб в пользу скромных мероприятий. Причиной стал резкий рост цен на свадебные услуги, сообщает Baza.
Еще пару лет назад средний чек на питание одного гостя на свадьбе составлял 5–7 тысяч рублей, теперь же эта сумма выросла до 8–10 тысяч. По словам организаторов, подорожало абсолютно все: обязательные статьи расходов выросли минимум вдвое. А стоимость декора за 4 года увеличилась аж на 650%.
Чтобы сэкономить, молодожены берут часть подготовки на себя. Многие самостоятельно занимаются рассадкой гостей, закупают материалы и делают украшения, а также выбирают площадки с минималистичным интерьером.
На фоне общего удорожания свои комиссии повысили и свадебные организаторы — теперь их услуги могут достигать 15% от бюджета. Это вызвало недовольство среди ведущих и подрядчиков: некоторые из них объявили бойкот и также подняли собственные расценки. Теперь отбить стоимость свадебного торжества за счет подарков гостей почти невозможно, утверждают организаторы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.