Высокие цены: пары в России начали массово отказываться от пышных свадеб

Российские пары все чаще отказываются от пышных свадеб в пользу скромных мероприятий. Причиной стал резкий рост цен на свадебные услуги, сообщает Baza .

Еще пару лет назад средний чек на питание одного гостя на свадьбе составлял 5–7 тысяч рублей, теперь же эта сумма выросла до 8–10 тысяч. По словам организаторов, подорожало абсолютно все: обязательные статьи расходов выросли минимум вдвое. А стоимость декора за 4 года увеличилась аж на 650%.

Чтобы сэкономить, молодожены берут часть подготовки на себя. Многие самостоятельно занимаются рассадкой гостей, закупают материалы и делают украшения, а также выбирают площадки с минималистичным интерьером.

На фоне общего удорожания свои комиссии повысили и свадебные организаторы — теперь их услуги могут достигать 15% от бюджета. Это вызвало недовольство среди ведущих и подрядчиков: некоторые из них объявили бойкот и также подняли собственные расценки. Теперь отбить стоимость свадебного торжества за счет подарков гостей почти невозможно, утверждают организаторы.

