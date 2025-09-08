Высокая нагрузка и штрафы: что известно об изнанке работы на маркетплейсах

Корреспондент новостного агентства нашел дополнительную подработку оператором пункта выдачи заказов на маркетплейсе и поделился своими впечатлениями: работа непростая и нервная, сотрудники страдают от высоких нагрузок и штрафов, сообщает ИА «Время Н» .

При приеме на работу соискателям часто обещают хорошие условия, например, 5 тыс. рублей за 12-часовую смену. Однако фактическая заработная плата может быть значительно ниже.

Кроме того, загруженность оператора ПВЗ также зависит от конкретного места работы. В некоторых ПВЗ, помимо приема и выдачи заказов, работника могут попросить выполнять дополнительные задачи, такие как ремонт электропроводки и сантехники, сборка мебели. Иногда владельцы даже требуют, чтобы работники приносили свой компьютер для выдачи товаров клиентам. Если у оператора нет компьютера, его могут заставить использовать личный телефон.

Следует насторожиться, если вам предлагают пройти «стажировку», то есть отработать несколько дней по 12 часов без оплаты. Согласно трудовому законодательству РФ, труд стажера должен оплачиваться, если он выполняет реальные обязанности. В противном случае это является нарушением статьи 37 Конституции РФ о запрете принудительного труда.