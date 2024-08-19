Выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» выросла на 50%

Резиденты особой экономической зоны «Дубна» в Московской области активно наращивают свою производственную деятельность. За первые шесть месяцев 2024 года выручка компаний, работающих в ОЭЗ, выросла более чем на 50%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Резиденты ОЭЗ «Дубна» в первом полугодии 2024 года выручили от продажи собственной продукции более 31,4 млрд рублей. Это на 50,9% выше, чем показатель за аналогичный период прошлого года», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С ростом выручки значительно увеличиваются и отчисления резидентов ОЭЗ «Дубна» в консолидированный бюджет Московской области. В отчетном периоде объем налоговых отчислений резидентами ОЭЗ превысил 3,5 млрд рублей, что на 45% больше, чем за первое полугодие 2023 года.

Суммарная выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» за все время работы площадки превысила 230 млрд рублей. Суммарные отчисления в бюджеты всех уровней, а также объем таможенных платежей достигли 32,4 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Московской области — почти 7,3 млрд руб.

«На территории ОЭЗ находятся самые разные по масштабу и направлениям деятельности проекты, направленные на решение стратегических задач технологической и производственной независимости нашей страны, и все они успешно прошли первую половину 2024 года. Итоги показали, что наша особая экономическая зона наращивает научно-технический и промышленный потенциал, демонстрирует положительную динамику по всем показателям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.