Выручка ГК «Основа» за 8 месяцев 2025 года выросла на 22%

Совокупная выручка компании по всем направлениям бизнеса за 8 месяцев 2025 года составила свыше 29 млрд рублей, превысив тем самым результаты аналогичного периода прошлого года. По направлению девелопмент в столице и регионах данный показатель вырос на 10% — за это время было реализовано свыше 51,7 тыс. кв. м недвижимости на сумму почти 21 млрд рублей (без учета коммерческих помещений), сообщил президент группы компаний Александр Ручьев.

По словам Ручьева, финансовые показатели удалось увеличить по всем направлениям, в том числе девелопменту, коммерческой недвижимости, гостиничному бизнесу, направлению семейного отдыха и развлечений. Это произошло, несмотря на непростой период для отрасли.

«На 35% и 37% выросла выручка наших направлений коммерческой недвижимости и гостиничного бизнеса. Рекордный рост в 147% показало направление наших семейных курортов — здесь общая выручка за период достигла более 3,3 млрд рублей. В 2025 году застройщик открыл 5 городских курортов общей площадью почти 65 тыс. кв. м. Всего на текущий момент в рамках федеральной сети работает 13 термальных комплексов», — заявил Ручьев.

Он отметил, что вскоре планируется запуск городских курортов в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Как отметил управляющий партнер и акционер группы компаний Олега Колченко, ЖК «VERY на Миклухо-Маклая», который намерены ввести в эксплуатацию в ближайшие 1,5 месяца, будет третьим комплексом, введенным за год.

«Этот проект на юго-западе Москвы мы реализовали совместно с нашим стратегическим финансовым партнером — Сбербанком. В рамках проекта мы построили 3 башни на 442 квартиры, детский сад, а также коммерческие площади под инфраструктуру на первых этажах», — сказал Колченко.

Так, по его словам, до конца года будет введено в эксплуатацию 130 тыс. кв. м, жилья. На реализацию уже выведено 2 проекта совокупной площадью почти 140 тыс. кв. м: один ЖК в столице, другой в Чите — первый региональный проект.

Вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов отметил, что реализовать такие масштабные проекты удалось благодаря синергии двух профессиональных команд и надежных партнеров.

«Для нас партнерство с ГК „Основа“ — это в первую очередь совместная работа над созданием качественных проектов, которые меняют городскую среду к лучшему. Яркий пример — успешная реализация нового ЖК „VERY на Миклухо-Маклая“, где объем наших инвестиций составил 8,4 млрд рублей. Уверен, что это плодотворное сотрудничество будет продолжено, а его результатом станет больше новых современных пространств для жизни и отдыха», — заключил Титов.