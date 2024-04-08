Выручка Apple в России за год сократилась почти вдвое

Компания «Эппл Рус» опубликовала отчет о финансовой деятельности за 2023 год, пишет « Коммерсант ».

Согласно данным, выручка российской структуры Apple сократилась до 3,6 млрд руб.

Это на 96% меньше аналогичных данных компании за 2022 год.

При этом чистый убыток указан в 1 млрд руб., убыток по итогам 2022 года составлял 5,6 млрд. руб.

Apple начала поэтапно сворачивать свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине.