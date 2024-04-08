Выручка Apple в России за год сократилась почти вдвое
Выручка российской дочки Apple упала 3,6 млрд руб
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Компания «Эппл Рус» опубликовала отчет о финансовой деятельности за 2023 год, пишет «Коммерсант».
Согласно данным, выручка российской структуры Apple сократилась до 3,6 млрд руб.
Это на 96% меньше аналогичных данных компании за 2022 год.
При этом чистый убыток указан в 1 млрд руб., убыток по итогам 2022 года составлял 5,6 млрд. руб.
Apple начала поэтапно сворачивать свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине.