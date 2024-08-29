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Выручка АФК «Система» за три месяца увеличилась на 24%

Инвестиционная компания АФК «Система» предоставила отчет за II квартал 2024 года, в котором говорится, что с апреля по июнь 2024 года выручка увеличилась на 24%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий отчет.

Чистая прибыль АФК «Система» за вышеуказанный период составила 2,9 млрд рублей. При этом капитальные затраты равны 43,4 млрд рублей.

По результатам 2023 года компания выплатила дивиденды на сумму 4,9 млрд рублей. Для рефинансирования долгового портфеля, который есть у компании на данный момент, она разместила выпуск облигаций номинальным объемом 11,5 млрд рублей с переменным купоном.

Рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА в июле 2024 года подтвердили рейтинги кредитоспособности АФК «Система» на уровне ruAA- и AA-(RU) соответственно — прогноз «стабильный».