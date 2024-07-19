Выпускавший популярные в СССР сланцы завод в Ленобласти выставили на торги

Активы завода «Полимер», выпускавшего популярные в СССР шлепанцы–сланцы, выставили на торги в рамках его банкротства, сообщает издание « Деловой Петербург ».

Кредиторы уже установили цену на завод, расположенный в городе Сланцы Ленинградской области. Он будет реализован единым лотом из 24 позиций, начальная цена которого — 63,9 млн рублей. Торги пройдут 27 августа.

Завод «Полимер» специализируется на изготовлении и продаже пластиковых и резиновых изделий. Он стал известен еще в советские времена, когда начал выпускать пляжные шлепанцы с оттиском «Сланцы». Именно благодаря ему эту обувь сейчас называют именно так.

В 2017 году предприятие приостановило производство из-за отсутствия заказов, в итоге оно взялось за предоставление услуги блендирования нефтепродуктов и бункеровки судов. Однако заводу не удалось получить большую выручку, в 2022 году предприятие признали банкротом.

Сейчас заводу требуется реконструкция. Эксперты считают, что сохранение текущей промышленной направленности предприятия будет выгодным.