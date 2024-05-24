Выпуск мебели в Москве вырос почти на 19%

Столичные промышленники в I квартале текущего года увеличили производство мебели почти на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На сегодняшний день высококачественную мебель для офисных помещений, соцучреждений, включая медицинские, а также домов выпускают более 130 фабрик и мастерских Москвы.

Повышение спроса на мебель связывают с активным строительством в городе новых жилых, деловых и социальных объектов.

«Чтобы закрыть потребности рынка, московские предприятия наращивают производство. Так, за январь – март этого года выпуск мебели в Москве вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», – сказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что в столице выпускают тумбы, диваны, стеллажи, кровати, гарнитуры, столы, шкафы и другие предметы интерьера.

Увеличилось производство мебели для офисов — деревянной больше чем в 2,2 раза, а металлической — больше чем вдвое. Кухонной мебели стали производить на 30% больше.

В начале текущего года столичный производитель медицинской мебели «Медицинофф» открыл новый цех металлоконструкций. Благодаря его мощностям можно каждый месяц производить около 2 тыс. единиц металлоконструкций для медицинской мебели, включая инновационную, в которую встроена система управления. Предприятие производит медицинские тумбы, тележки, столы, шкафы и кровати, мебель для лабораторий и отделения неонатологии. Изделия широко используют в московских поликлиниках и клинических больницах. В 2023 году ассортимент компании расширился линейкой офисной мебели под брендом «Монзе».

Предприятие увеличило мощность до 8 тыс. единиц продукции в месяц с 4,5 тыс. Планируется до конца текущего года нарастить выпуск еще на 2 тыс. единиц. На данный момент линейка включает элементы дизайна, стеновые панели, мебель для зон общего пользования, переговорных, рабочих мест, ресепшена, гардеробных, прихожих, кухонь, спален и гостиных.

В 2022 году компания получила от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства субсидию на 8,9 млн рублей для возмещения части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Деньги помогли компании обновить оборудование.

«Помощь города, в частности субсидия, – достаточно эффективная мера поддержки для промышленников. Она помогла нам приобрести новые станки и вдвое увеличить объемы производства. Рассчитываем, что наша продукция поможет клиентам снизить зависимость от импорта», – сказал операционный директор ООО «Монзе» Александр Шнурко.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых работают 725 тыс. человек. Каждый год открывается 40–50 крупных и средних предприятий и около 100 малых. Они выпускают различные товары и внедряют инновации.

Благодаря созданным в столице комфортным условиям для бизнеса развиваются малые, средние и большие предприятия. Им доступны свыше 20 системных городских меры поддержки, включая целевые займы и субсидии. Также работают антикризисные инструменты.