Выпуск компьютеров, оптики и электроники в столице увеличился в 2 раза

С начала текущего года московские производители высокотехнологичной продукции — компьютеров, оптики и электроники — увеличили объемы производства почти на 102%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Данные показатели выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также известно, что аналогичный общероссийский показатель составил порядка 35%.

«Столица поддерживает рост высокотехнологичных и наукоемких отраслей по поручению мэра города. Столичные компании успешно ведут разработки, регистрируют патенты и внедряют инновационные технологии. Сейчас в сфере R&D задействовано 300 тыс. москвичей», — заявил вице-мэр.

В натуральном выражении за полугодие в 1,7 раза вырос выпуск диодов и транзисторов, более чем в 2,1 раза — полупроводниковых приборов и их частей, более чем в 3,7 раза — сетевых, звуковых и видеоплат.

Помимо этого, предприятия Москвы почти в 4,7 раза увеличили производство компьютеров, их составляющих и принадлежностей к ним, в 1,5 раза — электронно-вычислительных и цифровых машин и в 106,5 раза — блоков и частей к ЭВМ.

Город активно создает благоприятные условия для промышленников. С 2017 года столица входит в тройку регионов с наиболее привлекательным инвестиционным климатом.

«Москва активно реализует кластерный подход в развитии промышленности. Один из таких кластеров — фотоники и микроэлектроники, уже объединил около 60 предприятий», — заключил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/11629050/ о росте столичного обрабатывающего производства на 20% за первое полугодие текущего года.