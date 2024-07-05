Выпуск изделий из резины и пластмасс в Подмосковье вырос более чем на треть

Производство резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье в январе–мае 2024 года выросло почти на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Рост производства в сегменте резиновых и пластмассовых изделий составил в годовом исчислении 35,8%. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,2%, а производство пластмассовых изделий — на 37%. В натуральном выражении объем производства составил 109,5 млрд рублей, а рост показателя — 17,8%», — рассказала заместитель председатель правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также Зиновьева отметила рост в производстве химических веществ и химических продуктов, где индекс промпроизводства составил 110,4%. Этой продукции за отчетный период отгрузили на 139 млрд рублей. Так, производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик увеличилось на 23,8%, а выпуск прочих химических продуктов — на 20,6%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.