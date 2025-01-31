Выплаты матерей-героинь в России увеличат до 72,4 тыс рублей

Российские женщины, имеющие звание «Мать-героиня», будут ежемесячно получать пособие в размере 72,4 тыс. рублей. Об этом свидетельствует законопроект Минтруда, сообщается на официальном сайте ведомства .

«В соответствии с поручением президента (России Владимира Путина - ред.) Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. рублей для женщин, удостоенных звания „Мать-героиня“. Аналогичные выплаты установлены для Героев труда», — говорится в сообщении Минтруда.

Предполагается, что новое пособие, которое смогут получать Герои труда и матери-героини, будет подлежать индексации. Для того чтобы получать такое пособие, россиянкам не придется оформлять никакие документы. Средства будут начисляться автоматически по факту наличия данного звания.

Тем женщинам, которые получили звание «Мать-героиня» до вступления в силу нового закона, предполагается выплачивать средства с 1 января 2025 года.

Женщины также смогут воспользоваться комплексом социальных услуг вместо выплаты. Этот выбор они смогут сделать самостоятельно. Пакет льгот включает бесплатное пользование общественным и междугородним транспортом, полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, свободное посещение государственных музеев и другие формы государственной поддержки. Эта система привилегий аналогична той, что действует для Героев труда.