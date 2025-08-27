Выплату в 100 тыс руб могут ввести в Подмосковье для студенток за рождение ребенка

В Московской областной думе предложили ввести выплату в 100 тысяч рублей для студенток высших и средних учебных заведений, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагаем ввести единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей студенткам вузов при рождении ребенка. Также планируем установить ежемесячное пособие 5 тысяч рублей для студенток ссузов, имеющих детей», – сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что Подмосковье стремится к созданию мер всесторонней поддержки для молодых семей в регионе.

Брынцалов подчеркнул, что упомянутые выплаты станут подспорьем для молодежи, которая выстраивает свой быт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.