Вынужденный прогул: в Петербурге мужчина получил 6 млн за незаконное увольнение
Санкт-Петербургский городской суд взыскал в пользу бывшего замгендиректора предприятия по экономико-правовым вопросам 6 миллионов: мужчину незаконно уволили в связи с сокращением штата, сообщает газета «Петербургский дневник».
Как уточнили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, мужчине пришлось отстаивать права в нескольких судах.
Расторжение трудового договора произошло без согласования с акционерами. В суде потерпевший доказал, что работодатель намеренно создал ситуацию, увольнение признали неправомерным.
Руководство организации уведомили об исполнительном производстве, но оплата не последовала. Тогда суд арестовал 56 объектов недвижимости и грузовой автомобиль. В итоге предприятие все же перечислило сумму на депозитный счет районного отделения, затем деньги перевели взыскателю.