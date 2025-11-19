Выяснилось, как изменится жизнь нижегородцев после роста прожиточного минимума

В Нижегородской области ожидается увеличение прожиточного минимума. Соответствующее постановление опубликовано на портале регионального правительства. Стало известно, какое влияние это окажет на жизнь жителей области, сообщает pravda-nn.ru .

Согласно опубликованным данным, с начала 2026 года размер прожиточного минимума на душу населения составит 17 803 рубля. В настоящее время этот показатель равен 16 669 рублям.

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум будет увеличен с 18 169 до 19 405 рублей, для пенсионеров — с 14 335 до 15 311 рублей, а для детей — с 16 169 до 17 269 рублей.

Указанное постановление вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до конца года.

Стоит напомнить, что прожиточный минимум представляет собой минимальную сумму денежных средств, необходимую для удовлетворения основных потребностей человека. От величины прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат, пенсионные начисления и общий уровень жизни населения.

Например, независимо от размера назначенной пенсии по возрасту, доход пенсионера не может быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть меньше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по России.

Реальные доходы в Нижегородской области, конечно, отличаются от заявленных цифр — они выше. Согласно рейтингу российских регионов, составленному РИА Новости, Нижегородская область занимает 27-е место по уровню и распределению заработной платы за первые восемь месяцев 2025 года.

Доля нижегородцев, получающих более 200 тысяч рублей, составляет 3,9%. В то же время 27,4% жителей региона зарабатывают менее 45 тысяч рублей в месяц. Типичный диапазон зарплат для Нижегородской области варьируется от 44 тысяч до 94 тысяч рублей в месяц.

Для сравнения, лидером рейтинга является Чукотский автономный округ, где типичные зарплаты находятся в диапазоне от 112 тысяч до 268 тысяч рублей. На втором месте — Москва с диапазоном 85 — 206 тысяч рублей. Замыкает рейтинг Республика Ингушетия, где типичный диапазон зарплат составляет 23 — 44 тысячи рублей.

По всей стране с начала следующего года заработная плата вырастет почти у 5 млн работников. Увеличение доходов произойдет благодаря опережающему росту МРОТ. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.