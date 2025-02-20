Выгода до 400 тысяч: эксперт рассказал, как сэкономить на ипотеке

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета Игорь Балынин заявил, что вместо досрочного погашения ипотеки при сниженных ставках выгоднее разместить средства на вкладе: можно выручить дополнительные 400 тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

«Учитывая, что в настоящее время ставки по вкладам уже начали снижаться, заемщикам по кредитам со ставкой 19% и ниже есть смысл зафиксировать выгодную процентную ставку по вкладу на максимально возможный период», — сказал экономист.

По его словам, сегодня еще можно найти выгодные предложения депозитов по 25% на 5 лет. На платежах по страхованию, рассчитанных от суммы досрочного погашения, за 5 лет можно сэкономить всего до 9 тысяч рублей: это не окажет серьезного влияния. Вклады выгоднее, подчеркнул эксперт.

Средняя ставка по ипотеке в России в 2025 году составляет 29% годовых.