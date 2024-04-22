Выезд на шашлык обойдется россиянам в 2-3 тысячи рублей

Поездка на шашлыки в грядущие майские праздники обойдется россиянам в среднем в 2-3 тысячи рублей. По подсчетам Life.ru , львиная доля из этой суммы уйдет на покупку мангала и готового мяса для жарки.

Так, шампуры в магазинах можно приобрести за 300 рублей, а розжиг с пакетом угля — за 200-300 рублей. Хлеб и соус обойдутся примерно в 150 рублей, мясо для жарки — в 500-1000 рублей. Небольшой мангал, по данным издания, получится купить примерно за тысячу рублей.

Между тем, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что жарить шашлыки по закону разрешается либо на собственной даче, либо на специально оборудованных местах в лесах, парках и дворах домов.

Законодатель обратил внимание, что разведение костров в неположенных местах может обернуться штрафом в размере вплоть до 20 000 рублей.