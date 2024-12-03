Вторую очередь производства пластика начнут строить в Подмосковье в 2025 году

Эта площадка представляет собой многофункциональный завод, относящийся к группе компаний «Центральный парк». В просторном и отремонтированном цехе установлены три станка, на которых в две смены идет литье пластика, выпускаются товары для автоматического полива: стойки-крепления для капельного шланга, штуцеры для трубок и дождевателей, короба с крышками и кранами. Процесс изготовления почти полностью автоматизирован.

В планах — дальнейшее развитие производства. Проектируется здание второго цеха, которое будет включать в себя оборудование для производства капельных линий и трубок для сельскохозяйственного полива. Также собираются увеличивать мощности станков, что тоже позволит расширить производство, дать много рабочих мест.

Когда будет запущена вторая очередь, штат увеличится в 5-6 раз. Вторая очередь — уже специализированная для сельскохозяйственного производства. Запуск такого производства поможет работникам агропромышленного комплекса. Строительство запланировано на 2025 год, запуск — на 2026 год.

Производство здесь безотходное: сырье, которое остается после выпуска деталей, дробится и заново пускается в работу. Предприятие не вредит экологии, соблюдает все стандарты по защите окружающей среды.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.