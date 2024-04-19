Второй фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет в Китае с 17 по 21 мая

Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) продолжает сезон фестивалей-ярмарок российских товаров под брендом «Сделано в России». В течение пяти дней, с 17 по 21 мая, в столице самой северной провинции Хэйлунцзян, городе Харбин, местные жители смогут познакомиться с агропродукцией компаний со всей России, а также с русскими традициями и культурой, сообщает пресс-служба центра.

На прилавках ярмарки посетители найдут продукты питания и товары народного потребления, которые отвечают самым высоким требованиям китайских потребителей и отличаются строгими стандартами производства, органическим происхождением, питательными свойствами, а также уникальностью и необычностью по сравнению с привычной для китайцев продукцией. Гости ярмарки смогут попробовать и сразу же купить отечественные кондитерские изделия, напитки, рыбу и морепродукты, а также мясо, молочные продукты и детское питание.

Для российских производителей на полях фестиваля-ярмарки также будет организована многоотраслевая деловая миссия, в ходе которой они проведут переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами, а также примут участие в дискуссиях и круглых столах.

Кроме того, РЭЦ подготовит для гостей фестиваля кулинарные и дегустационные шоу от российских производителей и мастер-классы по русским народным промыслам.

Посетить фестиваль и ближе познакомиться с продукцией и культурой «Сделано в России» смогут все желающие.

«Фестиваль-ярмарка сочетает в себе b2c- и b2b-продвижение. С одной стороны, мы даем возможность местным жителям, конечным потребителям познакомиться с нашей продукцией здесь и сейчас — попробовать ее на вкус и сразу же приобрести. С другой стороны, мы организуем деловую миссию и целенаправленно ищем заинтересованных партнеров, чтобы наши компании общались уже с „теплыми“ контактами», — поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Представить свою продукцию в Харбине смогут как крупные компании, так и малые, и средние предприятия, индивидуальные предприниматели. Многие из них будут выходить на китайский рынок впервые.

Первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России» прошел в Китае в преддверии Китайского Нового года в провинции Ляонин с 27 января по 4 февраля. В пилотном фестивале приняли участие 150 российских компаний, в том числе такие крупные, как «Мираторг», «Черкизово», «Аби», «Эконива», «Балтика» и другие. За неделю работы ярмарки жители Китая приобрели российские товары на более чем 240 млн рублей.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет в рамках VIII Российско-китайского экспо и Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.