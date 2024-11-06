Вторая очередь промышленного технопарка «Алабушево» в Москве готова на 20%

После ввода в эксплуатацию второй очереди технопарка по программе стимулирования создания мест приложения труда в ЗелАО появится более 1,2 тыс. новых рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

На данный момент строительная готовность объектов оценивается в 20%: полностью выполнены земляные и фундаментые работы для всех зданий, строители приступили к возведению конструктивов производственных корпусов. Общая площадь новых строений составит порядка 52 тыс. кв. м.

«Реализация проекта строительства промышленного технопарка „Алабушево“ ведется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда и совместно с ОЭЗ „Технополис Москва“. Первую очередь ввели в эксплуатацию в начале текущего года. Полностью завершить реализацию проекта планируется в 2026 году. Промышленный технопарк площадью более 100 тыс. кв. м будет включать в себя пять корпусов и офисный центр. Там смогут работать почти 2,5 тыс. человек», — прокомментировал министр.

Также известно, что в производственных корпусах первой очереди «Алабушево» разместились предприятия по выпуску медизделий, металлургической продукции, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности.

«Благодаря программе МПТ мы успешно развиваем востребованное на рынке недвижимости направление технопарков, а также имеем возможность оптимизировать затраты на реализацию жилых проектов. Мы видим стабильный рост промышленности на территории Москвы, что логичным образом приводит к повышению спроса на площади со стороны высокотехнологичных компаний. В корпусах первой очереди резиденты уже активно запускают собственные производства», — уточнил директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.

С 2020 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 млн кв. м недвижимости.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.