ВТБ устранил неполадки в работе своих сервисов

В понедельник пользователи зафиксировали неполадки в работе банковских сервисов ВТБ. Сейчас они устранены, сообщает ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.

У части клиентов днем 29 декабря мог не работать интернет-банк «ВТБ онлайн». Также пользователи могли столкнуться с ограничениями в работе банкоматов и карт.

Сейчас все системы работают штатно, ошибки исправлены. По всем операциям, которые были отклонены, средства вернутся автоматически в ближайшее время.

В банке извинились за доставленные неудобства. Там отметили, что системы ВТБ работают так, чтобы максимально быстро устранять неполадки.

