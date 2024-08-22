ВТБ подал в суд заявление о банкротстве структуры группы «Техносерв»

ВТБ инициировал банкротство структуры группы «Техносерв», которая с 2021 года работает под брендом «Т1», сообщает РБК .

ВТБ подала заявление о банкротстве компании ООО «Группа Техносерв» еще в конце июля. Судебное заседание по этому делу состоится 9 октября.

Группу «Техносерв» основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы в 1992 году. Она стала одним из крупнейших российских системных интеграторов, среди заказчиков которой есть и госструктуры. В 2017 году Алексей получил активы «Техносерва», а его брат — «Промсвязьбанка».

ООО «Группа Техносерсв» создали в 2016 году. Спустя два года Ананьев открыл новую компанию — «ТС-холдинг», которая стала владеть 40% акций ООО. В том же году ВТБ приобрел у Ананьева 40% «Техносерва».

В 2021 году «Техносерв» начал работать под брендом «Т1», Сейчас 50% акций его структуры, «Группы Техносерв», владеет Ананьев. Еще 40% принадлежат ВТБ, а оставшиеся 10% — компании «Мультикарта». ООО «Группа Техносерв» не входит в периметр холдинга.

Выручка ООО по итогам 2023 года была нулевой, чистый убыток составил 338 млн руб.

По словам экспертов, банкротство группы «Техносерв» может быть связано с невыплатой долга, так как «Группа Техносерв» выступила поручителем у «Техносерв АС», которая в 2018 году заключила соглашение с ВТБ о выдаче кредита с лимитом 7,4 млрд руб. Долг не был отдан, по состоянию на 2021 год он составлял 104 млн руб.