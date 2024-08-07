ВТБ может получить в управление Первую грузовую компанию

В крупнейшем отечественном ж/д операторе — Первой грузовой компании (ПГК) ожидаются перемены, он может перейти под управление ВТБ, сообщает «Коммерсант» .

Оператор в конце прошлого года перешел от структур Владимира Лисина к компании «Аврора Инвест». Теперь ПГК в управление забирает ВТБ, у банка в залоге находится вагонный парк компании, который обеспечивает долгосрочные обязательства ее материнской структуры.

В феврале этого года ПГК заложила в качестве обеспечения 66,8 тыс. вагонов общей стоимостью 92,1 млрд рублей. В отчетности компании не сообщается, кто является залогодержателем. Но в базе СПАРК есть данные, что залоге активов был в ВТБ.

Как считает источник, в будущем ВТБ может продать или передать ПГК в управление. Еще три эксперта отметили, что получение компании банком — это первый акт крупного консолидационного процесса на рынке, к нему могут присоединиться еще две фирмы.