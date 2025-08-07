Встреча президентов РФ и США: два сценария для российской экономики

Информация о подготовке встречи на высшем уровне между Россией и США вызвало определенный оптимизм на рынке. Если удастся выработать «дорожную карту» по разрешению российско-украинского конфликта и договориться о прекращении огня, то это может стать значительным достижением. В данном случае можно ожидать отказа США от введения новых вторичных санкций и пошлин, сообщила РИАМО руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Дальнейшие действия, в том числе отмена действующих санкций, возобновление экономических отношений России и США, будут зависеть от фактического хода урегулирования конфликта, подчеркнула она.

По словам аналитика, в позитивном сценарии развития событий возможно постепенное ослабление ограничений для экономики в виде санкций, проинфляционного влияния высоких военных расходов и дефицита рабочей силы, возможный приток инвестиций, увеличение пространства ЦБ для снижения ключевой ставки.

«Но не исключено, что переговоры (российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа — ред.) не завершатся положительным результатом. В этом случае можно ожидать усиления санкционного давления и затягивания военных действий. Для российской экономики это может означать потери части экспортных доходов, продолжение роста военных расходов, увеличение дефицита бюджета и ухудшение экономической динамики», — заключила Беленькая.