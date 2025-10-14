VSN Group: на рынке жилья растут продажи

В сентябре 2025 года на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы в сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 5,5 тыс. квартир и апартаментов (по дате подписания ДДУ). Это на 9% больше в лотах и на 13% — в квадратных метрах, чем в августе, рассказали РИАМО специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.

По итогам сентября 2025 года на первичном рынке в границах старой Москвы суммарный объем реализованного жилья составил 269,1 тыс. кв. м. Суммарная выручка девелоперов по итогам месяца составила 122,2 млрд руб. против 103,4 млрд руб. в августе, увеличившись на 18%. Доля ипотечных сделок относительно августа 2025 года в сентябре этого года не изменилась и продолжает составлять 60%.

Минимальный размер реализованного лота в массовом сегменте по итогам сентября 2025 года составил 17,3 кв. м при средней площади продаваемого лота 43,2 кв. м. В сегменте бизнес-класса самым маленьким проданным объектом стал лот площадью 19,9 кв. м, средняя площадь при этом — 54,7 кв. м.

«Сентябрь показал закономерное увеличение спроса на рынке новостроек, и этому способствовала прежде всего осенняя сезонность, когда покупатели вернулись из отпусков и занялись решением жилищного вопроса. Кроме того, поспособствовало и некоторое снижение ключевой ставки до 17%, что, в свою очередь, сформировало у рынка ожидания о дальнейших послаблениях со стороны регулятора», — рассказала генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.