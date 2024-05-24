Всемирный банк сообщил о риске бюджетного коллапса в Палестине

Помимо этого, Всемирный банк предупредил о возросшем риске финансового коллапса. Сейчас потоки доходов Палестинской автономии в значительной степени иссякли. Это произошло из-за того, что резко сократились трансферты и массово снизилась экономическая активность.

В конце 2023 года финансовый разрыв между объемом поступающих доходов и суммой, необходимой для финансирования государственных расходов составил 682 млн долларов. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы разрыв вырастет до 1,2 млрд долларов.

Пока единственным доступным вариантом финансирования для Палестинской автономии остается рост иностранной помощи и накопление новых задолженностей перед госслужащими.